Дело Кавано: слушания в Сенате и новые обвинения

Четверг должен стать для кандидата в члены Верховного суда Бретта Кавано моментом истины. Ему предстоит дать показания в Конгрессе в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые прозвучали от Кристин Блейзи Форд. По словам женщины, в начале 1980-х на студенческой вечеринке Кавано и его друг попытались ее изнасиловать.