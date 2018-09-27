Четверг должен стать для кандидата в члены Верховного суда Бретта Кавано моментом истины. Ему предстоит дать показания в Конгрессе в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые прозвучали от Кристин Блейзи Форд. По словам женщины, в начале 1980-х на студенческой вечеринке Кавано и его друг попытались ее изнасиловать.
Дело Кавано: слушания в Сенате и новые обвинения
Дело Кавано: слушания в Сенате и новые обвинения
Выступления Кавано ждет и президент США Дональд Трамп, которому после слушаний предстоит решить, снимать ли с рассмотрения Сената кандидатуру Кавано.
Журналист: "Звучит так, будто в определенной ситуации Вы отзовете кандидатуру Кавано. Я Вас правильно понимаю?"
Дональд Трамп, президент США: "Если бы я знал, что он виновен в чем-то подобном, то да, конечно".
Журналист: "И Вы будете ждать до завтрашнего дня, чтобы принять решение?"
Дональд Трамп: "Я хочу посмотреть, что будет. Надеюсь, у меня получится это увидеть".
В сексуальных домогательствах Бретта Кавано уже обвинили три женщины. Последняя из них – Джули Светник. Она рассказала, что в начале 1980-х стала жертвой группового изнасилования на вечеринке, на которой присутствовал и Кавано. Кроме того, по словам Светник, он добавлял наркотики и алкоголь в напитки, чтобы девушки были не состоянии сказать "нет". Кавано все эти обвинения называет "смешными".
Слушания, которые пройдут в четверг, могут стать поворотным моментом в карьере Кавано. Они состоятся накануне заседания в комитете Сената по юридическим вопросам, на котором будет рассмотрена его кандидатура на должность члена Верховного суда