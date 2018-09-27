Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Германию с государственным визитом, который завершится в субботу. В программе - переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель. Стороны обсудят ситуацию в Сирии, проблемы миграции и борьбу с терроризмом.
В Германии встречают Эрдогана
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В Германии встречают Эрдогана
Накануне Эрдоган выступил с призывом "открыть новую страницу" в немецко-турецких отношениях, которые в последние годы переживают кризис.
В Берлине и других городах ожидаются многочисленные акции протеста, организованные правозащитниками и курдской обшиной, с требованием освободить из турецких тюрем активистов и журналистов (в их числе - пять немецких граждан).