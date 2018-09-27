Герои дня: Дейсселблум, Корбин, Барнье, Кокс, Сенцов

Голландский политик Йерун Дейсселблум в течение пяти лет возглавлял Еврогруппу, в которую входят страны с общей валютой. Ему пришлось разбирался с неурядицами в еврозоне, в частности, в Греции. В интервью в Брюсселе корреспонденту Евроньюс Дэймону Эмблингу Дейсселблум приветствовал недавний выход Афин из программы внешней помощи.

Дейсселблум: «Некоторые называют выход Греции большим успехом, а программу – успешной, но я бы так не сказал. Программа была очень долгой, очень тяжелой, со многими неудачами.

Евроньюс: Когда Греция переживала этот кризис, как часто вы ставили себя в положение самих греков? Что вам говорили ваша голова и ваше сердце?

Дейсселблум: На самом деле я очень переживал, когда думал о последствиях для, так сказать, простых греков, которые были в очень тяжелой ситуации.

Евроньюс: Одна из причин, по которой вы постоянно оказывались в выпусках новостей, пока возглавляли Еврогруппу, это ваши высказывания. Например, я цитирую: «Нельзя потратить все деньги на напитки и женщин, а потом просить о помощи». Это воспринималось многими как критика южноевропейских стран. Вы сожалеете о том, что делали такие ремарки?

Дейсселблум: Что ж…

Евроньюс: Вас называли расистом и ксенофобом…

Дейсселблум: Да, но давайте проигнорируем эти комментарии…

Евроньюс: Но вы сожалеете о таких своих высказываниях?

Дейсселблум: Думаю, моё ключевое заявление, которое я сделал, это что нельзя быть в сообществе, а еврозона – это сообщество, если вы просто хотите солидарности, но не ответственности. Я бы сказал это теперь другими словами, если бы у меня снова была возможность.

Евроньюс: Брюссель и Лондон пытаются сейчас заключить сделку по Брекситу, но пока не получается. Если бы вы сидели за столом переговоров с Домиником Раабом и Мишелем Барнье в Брюсселе, что бы вы им сказали?

Дейсселблум: «Давайте минимизируем ущерб». Это лучшее, что мы можем сделать в данный момент. И я думаю, нам нужно подготовиться к действительно ужасным сценариям.

Евроньюс: Как вы думаете, будет ли сделка?

Дейсселблум: Я оптимист, поэтому я все еще думаю, что это возможно. Но придётся пересечь некоторые красные линии, и большой вопрос — это политическая стабильность.

Представитель Еврокомиссии на переговорах о выходе из ЕС Великобритании обещал сделать всё, чтобы процесс прошел организованного и гладко. Мишель Барнье принял в Брюсселе лидера лейбористов. Джереми Корбин заявил, его партия не поддержит план «брексита», предлагаемый премьер-министром Терезой Мэй. Оппозиция может заблокировать в парламенте сделку, которую заключат правящие консерваторы.

Небольшая площадь в центре Брюсселя названа в честь убитой Джо Кокс. Она жила и работала в этом городе, предле чем стать депутатом британского парламента. Накануне референдума 2016 года о выходе Соединённого королевства из Евросоюза на неё напал правый экстремист. На церемонии Джереми Корбин сказал, что Кокс любила Брюссель за его дух, музыку и интернационализм.