В Италии не стихают лесные пожары. В окрестностях Пизы выгорело более 1 тыс. гектаров угодий, огонь уничтожил сотни домов.
Тоскана в огне
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Тоскана в огне
Из-за пожаров главный аэропорт в Тоскане работает с перебоями, многие рейсы были отложены или направлены в другие региональные аэропорты.
Пожар в окрестностях Пизы вспыхнул в понедельник вечером в лесу на горе Серра у населенного пункта Кальчи. Из-за сильного ветра пламя начало быстро распространяться, создавая угрозу для ближайших домов. Во вторник власти Тосканы объявили о введении режима чрезвычайного положения в регионе.
Итальянская полиция задержала пятерых подозреваемых в поджоге.