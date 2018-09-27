Чемпионат мира по дзюдо в Баку: командные соревнования

В заключительный день чемпионата мира по дзюдо в Баку японские болельщики пришли поддержать сборную своей страны, которая защитила свой титул в командном зачёте. За соревнованиями также наблюдали главы трёх государств, в последний день турнир посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Японцы не оставили соперникам ни малейшего шанса на победу.

Хисаёши Харасава победил бронзового призёра Олимпиады в Рио Сириля Маре на третьей минуте дополнительного времени и заработал первое очко для своей команды в финале .

Чемпионка мира в индивидуальном зачёте Цукаса Йошида увеличила отрыв от сборной Франции, одолев обладательницу бронзовой медали олимпиады в Лондоне Присциллу Ньето.

Серебряная медалистка чемпионата мира в Баку Мари-Эв Гаи сумела отыграть одно очко у сборной Японии, одержав победу над Йоко Оно. В этом поединке француженка удостоилась оценки "иппон".

Точку в споре за первое место поставил Шоичиро Мукаи, применив в матче против обладателя бронзовой медали чемпионата мира Акселя Клерже приём ко-сото-гаке, за который он получил оценку "иппон".

Сборная Японии отстояла свой чемпионский титул, и Мукаи разделил радость победы со своими товарищами по команде и тренером Косээем Ино́уэ. Болельщики устроили своей сборной овации.

Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Золотые медали команде Японии вручил президент международной федерации дзюдо Мариус Визер, который заметил, что сборная родины дзюдо в командном зачёте остаётся непобедимой.

Цукаса Йошида: "Я участвовала в индивидуальных состязаниях и стала чемпионкой мира. После этого я поставила себе цель выиграть золото вместе с моей командой. Для сборной Японии было очень важно повторить успех прошлогоднего чемпионата мира. У нас получилась и сейчас я абсолютно счастлива".

Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Объединённая команда Кореи доказала, что сборные Северной и Южной Кореи могут участвовать в соревнованиях сообща, несмотря на политические разногласия.