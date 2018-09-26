Петр Верзилов пришел в сознание

Состояние издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, который проходит лечение в Германии после возможного отравления, похоже на качели – днем ему лучше, а вечером хуже. Об этом рассказала участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. Ранее стало известно, что берлинские полицейские охраняют палату Верзилова и дом, в котором живут его родственники.

Накануне о своем состоянии рассказал сам издатель "Медиазоны". В Twitter он написал, что лишь третий день находится "в относительном сознании, а перед тем 12 дней как в черной дыре".

Надежда Толоконникова, участница группы Pussy Riot: "Можно сказать, что динамика позитивная. И сегодня он впервые написал твит. Он общался со мной по Telegram".

Причины возможного отравления Верзилова назывались разные. Основные из них - акция во время финала чемпионата мира по футболу, журналистская деятельность Верзилова и участие в расследовании убийства журналистов в Центральноафриканской республике. Ранее подруга издателя "Медиазоны" Вероника Никульшина рассказала, что в тот день, когда он попал в больницу, ему пришел отчет об этом расследовании.

Nadezhda Tolokonnikova/Handout via REUTERS

Надежда Толоконникова рассказывает, что Орхан Джамаль, Кирилл Радченко и друг Верзилова Александр Расторгуев отправились в ЦАР, чтобы раскрыть деятельность российского бизнесмена Евгения Пригожина в этой африканской стране.

Надежда Толоконникова, участница группы Pussy Riot: "Журналисты, даже которые расследовали какие-то экономические интересы Пригожина в Москве, говорили о том, что за ними сразу же устанавливалась наружная слежка и поступали всяческие угрозы. Так что в общем это похоже на его почерк".

Петр Верзилов был доставлен в больницу две недели назад. Он пожаловался на то, что у него ухудшилось зрение и ему стало сложно ходить и разговаривать. Несколько дней он провел в бессознательном состоянии. Сейчас Верзилов находится в больнице в Германии.