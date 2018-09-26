Дональд Трамп «с нетерпением ждёт» новой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил российским журналистам в кулуарах ООН.
Трамп обвиняет и благодарит
Трамп обвиняет и благодарит
Американский президент в среду возглавил заседание Совбеза ООН по противодействию распространению оружия массового уничтожения, где одновременно и обвинял Россию, и благодарил её:
«Я хочу поблагодарить премьер-министра Мэй и президента Макрона за сотрудничество и усилия, предпринятые в апреле. Кровавый сирийский режим действует благодаря России и Ирану».
Речь идёт о совместных авиаударах в апреле этого года по объектам в Сирии, связанным, по мнению Запада, с химическим оружием — после химической атаки в городе Дума.
«И всё же я хотел бы поблагодарить Иран, Россию и Сирию за то, что по моей настойчивой просьбе они серьёзно замедлили своё наступление на провинцию Идлиб и три миллиона человек, живущих там».
В среду же Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил «стопроцентную поддержку» в сирийском вопросе, заявив, что у еврейского государства не остаётся иного выхода, кроме как действовать агрессивно.