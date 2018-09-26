В Генассамблее ООН посмеялись над хвастовством Трампа

Речь американского президента в рамках 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которую он произнёс в среду, была наполнена обычными для Трампа штампами о политике своей администрации: президент высказался по поводу отношений с Ираном, многостороннего мира и своей патриотической позиции (снова вспомнив предвыборный девиз "Америка в первую очередь").

В начале своего выступления Трамп решил похвалиться успехами своего правительства за время его нахождения в президентском кресле. Он подчеркнул, что его администрация менее чем за два года добилась успехов, которые превосходят достижения "практически всех предыдущих администраций в истории" США.

Зал разразился смехом. «Это чистая правда!» - настаивал Трамп в своём обычном духе. Это вызвало ещё большую волну смеха. Несколько в смущении Трамп прервал выступление: «Не ожидал я такой реакции, ну да ничего...» После чего продолжил выступление, снова делая акцент на экономическом «буме» в США: «Америка сегодня - более сильная, безопасная и богатая страной, чем когда я пришёл к власти», - заявил американский лидер.