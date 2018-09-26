Кубок Райдера: сборные готовятся к встрече

В этом году престижные соревнования по гольфу Кубок Райдера (Ryder Cup) впервые пройдут во Франции. Сборные США и Европы начнут встречу в пятницу на площадках Golf National в Сен-Кантен-ан-Ивелин вблизи Парижа.

Пока что капитаны сборных обдумывают парные составы на матчи.

Американский гольфист Фил Микелсон говорит: "Перед нами стоит сложная задача. Нам будет простоять талантливая европейская команда, в ней есть выдающиеся молодые игроки, у нее большой опыт и прекрасное руководство. И, несмотря на то, что я очень люблю нашу команду, наших тренеров, для обеих сборных матч будет очень сложным, борьба будет напряженной. И если мы сможем одержать победу, то я буду вспоминать о ней всю жизнь".

Во вторник прошли первые тренировки. Североирландский гольфист Рори Макилрой, выступающий за европейскую команду, прокомментировал участие в соревнованиях знаменитого американца Тайгера Вудса, который недавно вновь стал чемпионом. "Думаю, что его участие для команды США станет положительным моментом. Это хорошо, что его присутствие дает команде преимущество. Мы нацелены на то, чтобы одержать победу над американской сборной, а не только над Тайгером Вудсом".

Соревнования закончатся в воскресенье, ожидается что матчи посетят до 300 тысяч зрителей.