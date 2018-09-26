Азов: граница в море

Разрыв договора по Азовскому морю повлечёт за собой последствия в том числе и для Украины — об этом заявили в российском МИДе.

Ситуация вокруг акватории, которую обе страны пока считают внутренней, накаляется. В Киеве говорят о необходимости провести в море границу, обвиняя Москву в задержании судов и создании проблем для судоходства.