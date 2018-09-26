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Срочная новость

Франция

В тюрьму за шлепок

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В тюрьму за шлепок

В тюрьму за шлепок
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Мужчина, шлепнувший женщину в автобусе недалеко от Парижа, был заключен под стражу на три месяца и оштрафован за непристойные замечания о ее телосложении.

Описанный свидетелями как "пьяный" мужчина зашел в автобус в час пик и через какое-то время стал приставать в 21-летней девушке, делая непристойные замечания о ее груди и шлепнув ее ниже спины.

На этом инцидент не закончился, водитель автобуса заблокировал двери и вызвал полицию.

Это первый случай во Франции, когда за непристойными замечаниями последовал реальный тюремный срок. Теперь подобные комментарии и неподобающее поведение сексуального характера караются по закону.

Его инициатор, Госсекретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами, Марлен Шьяппа в "Твиттере" поблагодарила водителя автобуса за оперативность и поприветствовала решение суда.