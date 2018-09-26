Приговор Косби: "Ты мне омерзителен!"

Преступление и наказание. Американский актер Билл Косби был доставлен в тюрьму для отбывания срока за сексуальное насилие.

81-летний комик был приговорен к заключению сроком от трех до десяти лет.

Теперь Косби будет обязан до конца жизни проходить психологические консультации, и отныне будет числиться в реестре сексуальных преступников.

В апреле суд присяжных в штате Пенсильвания признал Косби виновным в изнасиловании Андреа Констанд, бывшего менеджера баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии, альма-матер актера.

По версии обвинения, перед совершением преступления Косби дал ей наркотики.

Всего обвинения в домогательствах в отношении Косби выдвинули более 60 женщин, но из-за истекшего срока давности до судебного разбирательства дошли только обвинения со стороны Констанд.

"В таком возрасте ты стал осуждённым преступником. Теперь все это знают и знают, что ты сделал со мной. Докажи Богу, что ты способен почувствовать угрызения совести", - заявила в суде одна из пострадавших Лиз-Лотт Лаблин.

"Я искренне надеюсь, что сейчас ты страдаешь. Я не прощу тебя. Я хочу, чтобы до конца дней своих ты испытывал то, что чувствовали и до сих пор чувствуют 63 из нас. Мы всегда знали, что ты был и есть хищник и сексуальный маньяк. Ты мне омерзителен!", - сказала после оглашения приговора Косби одна из его жертв Санни Уэллс.

Защита просила отправить комика под домашний арест из-за его возраста. В свою очередь обвинение просило для Косби от пяти до десяти лет лишения свободы, отмечая, что он «все еще представляет угрозу для женщин».

"Главный папа Америки", как прозвали актера после роли в "Шоу Косби", стал первой знаменитостью, признанной виновным в сексуальном преступлении с начала акции движения #MeToo .