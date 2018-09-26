Норвежская модель. Контракты Ryanair. Сити уцелеет. ОЛАФ в Греции

На прошлой неделе на саммите в Зальцбурге вырабатывали общую политику лидеры 28 государств-членов Евросоюза. Тем временем, представители не входящих в него Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна встречались в брюссельской штаб-квартире Европейской ассоциации свободной торговли, чтобы одобрить десятки законодательных актов ЕС.

«Норвежская модель означает, что мы входим во внутренний рынок, за исключением рыболовства и сельского хозяйства, но мы не представлены в принимающих решения органах, – сказал норвежский публицист Паал Фрисволд. – У нас бывает особое мнение в отношении разрабатываемых в ЕС правил, мы заранее доносим его до сведения Еврокомиссии, а затем мы пытаемся лоббировать государства-члены ».

Норвегия находится также в Европейской экономической зоне, где действуют принципиально важные для ЕС свободы передвижения: товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала.

«Шаг за шагом мы подошли к Евросоюзу, не став его членом, – продолжал автор книги «На пути к Европе». – Иногда мы чувствуем себя европейскими гражданами второго сорта. Это так и есть.»

Напротив здания Еврокомиссии в Брюсселе находится Норвежский дом. В нем посол Норвегии сообщает деловым кругам и региональным властям своей страны о касающейся их деятельности учреждений ЕС:

«Мы не сидим за столом и не принимаем решений, это правда, – признала Ода Хелен Слетнес. – Но мы очень тесно сотрудничаем с Eвропарламентом и Еврокомиссией, в которой работают и норвежские эксперты. Мы рассматриваем относящиеся к нам вопросы, когда они ещё готовятся в виде предложений Еврокомиссии ».

Для дальнейших отношений с Евросоюзом выходящая из него Великобритания могла бы взять за образец норвежскую модель, но её отвергает премьер-министр Тереза Мэй.

“Британское правительство, похоже, само не знает, чего оно хочет, – продолжал Паал Фрисволд. – Достичь политического соглашения о будущих связях с ЕС будет очень сложно. Думаю, они вряд ли будут такими, как у Норвегии, хотя очень похожими».

Еврокомиссия велела авиакомпании Ryanair дать своим сотрудникам контракты в странах, где они живут, а не в Ирландии, где зарегистрированы её самолёты. По мнению профсоюзов, ирландские законы ограничивают доступ этих трудящихся к местным социальными льготами. Это стало одной из причин назначенной на пятницу в шести странах забастовки бортпроводников лоукостера.

Лондонский Сити, похоже, останется самым крупным и оживленным деловым центром Европы. Опрос агентства Рейтер показал, что в связи с «брекситом» лишь 630 рабочих мест в финансовом секторе были переведены на континент. Сразу после референдума 2016 года о выходе из ЕС Великобритании такой же опрос предсказывал исход в Париж или Франкфурт примерно 10 тыс. банкиров. Сейчас говорят, что в их работе и жизненных условиях мало что изменится.

Еврокомиссия не нашла свидетельств разбазаривания Грецией фондов помощи мигрантам. Расследование передано Европейскому бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ). Оно изучает сигналы о том, что часть средств, выделенных Евросоюзом на питание беженцев, была использована греческим министерством обороны для закупок продовольствия по завышенным ценам.