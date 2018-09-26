"Дворцовый переворот" в ХДС/ХСС

Один из ближайших соратников канцлера ФРГ Ангелы Меркель - Фолькер Каудер - проиграл на выборах председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Ральфу Бринкхаусу. Ряд наблюдателей сочли это свидетельством того, что Меркель теряет авторитет в собственном лагере. Оппоненты рекомендуют канцлеру в таких условиях поставить перед Бундестагом вопрос о доверии правительству. Чем обернутся для Меркель и кабинета результаты голосования. На этот вопрос euronews ответил Нильс Дидрих Дидерих, политолог, профессор Свободного Университета Берлина:

"Я думаю, что если, читать между строк, то это сигнал для Меркель, говорящий ей о том, она слишком долго находится у власти. Мое личное мнение заключается в том, что для госпожи Меркель настало время где-то в течение четырех недель объявить, когда она думает завершить работу на посту федерального канцлера.