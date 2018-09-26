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Германия

"Дворцовый переворот" в ХДС/ХСС

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"Дворцовый переворот" в ХДС/ХСС

"Дворцовый переворот" в ХДС/ХСС
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Один из ближайших соратников канцлера ФРГ Ангелы Меркель - Фолькер Каудер - проиграл на выборах председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Ральфу Бринкхаусу. Ряд наблюдателей сочли это свидетельством того, что Меркель теряет авторитет в собственном лагере. Оппоненты рекомендуют канцлеру в таких условиях поставить перед Бундестагом вопрос о доверии правительству. Чем обернутся для Меркель и кабинета результаты голосования. На этот вопрос euronews ответил Нильс Дидрих Дидерих, политолог, профессор Свободного Университета Берлина:

"Я думаю, что если, читать между строк, то это сигнал для Меркель, говорящий ей о том, она слишком долго находится у власти. Мое личное мнение заключается в том, что для госпожи Меркель настало время где-то в течение четырех недель объявить, когда она думает завершить работу на посту федерального канцлера.

Пожалуй, всем известно, что Меркель не будет баллотироваться на следующих выборах. Именно поэтому правящей партии было бы целесообразно не дожидаться избирательной кампании, а объявлять преемника, сделать это заранее.

Есть такой известный пример: господин Коль, бывший канцлер, тоже думал, что его могут еще раз переизбрать, но этого не случилось. Если Меркель снова пойдет на выборы, то блок ХДС-ХСС, может не переизбраться, и партия Альтернатива для Германии значительно укрепит свои позиции".

Между тем, как сообщил официальный представитель кабмина, несмотря на неожиданные перестановки в парламентской фракции консервативного блока, канцлер ФРГ не собирается ставить перед парламентом вопрос о доверии к правительству.