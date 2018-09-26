За шесть месяцев до "брексита" пока только 630 рабочих мест в финансовой сфере были переведены из Великобритании в другие страны. По данным исследования, проведенного агентством Reuters на основе опроса 134 компаний, расположенных на территории соединенного королевства, сегодня финансовые институты планируют из-за "брексита" перевести 5800 сотрудников. Почти все опрошенные заявили, что пока стремятся перевести как можно меньше рабочих мест в надежде, что соглашение об условиях "брексита" будет гарантировать доступ к рынку ЕС.
"Брексит": финансисты ждут соглашения
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"Брексит": финансисты ждут соглашения
По результатам другого исследования, проведенного аналитиками немецкого банка Helabа, руководство 25 международных банков намерено перевести часть сотрудников из Лондона во Франкфурт-на-Майне.
Эксперты отмечают, что Лондон останется крупнейшим финансовым центром, но Франкфурт-на-Майне улучшит свои конкурентные позиции.