Автопроизводители готовятся к "брекситу"

В странах ЕС регистрация новых транспортных средств для коммерческих перевозок (грузовых автомобилей и автобусов) растет уже пятый месяц подряд. По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в августе показатель составил 7,3%. При этом в Испании рост достиг 18%.

С начала года по сентябрь рост новых регистраций в целом по ЕС составил 4,8% .В Великобритании отмечен рост всего в 2,4%, к тому же регистрация грузовиков и автобусов сократилась. Агентство Reuters сообщает, что на фоне опасений, связанных с условиями "брексита", британские автопроизводители стремятся сократить свои потери из-за возможного прекращения беспрепятственной торговли: в частности, планируют регистрировать модели в других странах ЕС и менять графика производства.