Апелляционный суд Копенгагена оставил в силе вердикт по делу Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валл. Женщина должна была взять у Мадсена интервью. 10 августа прошлого года она пропала.
Приговор Мадсену, убившему шведскую журналистку, оставлен в силе
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Приговор Мадсену, убившему шведскую журналистку, оставлен в силе
Как установило следствие, Валл была убита и расчленена на борту подводной лодки Мадсена. Останки Валл были сброшены в море. Мадсен признал, что скинул в море труп журналистки, но отрицал виновность в убийстве. Он наставил на том, что женщина погибла из-за выброса угарного газа в помещение подлодки.
Суд признал эту версию не заслуживающей доверия. Психиатрическая экспертиза установила, что Мадсен имеет признаки психопатии, ряд сексуальных отклонений и способен совершить новые убийства.