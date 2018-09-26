Чемпионат мира по дзюдо в Баку: новый чемпион в категории свыше 100 кг

В заключительный день соревнований в Баку спортсмен из Грузии Гурам Тушишвили, занимающий первую строчку в мировом рейтинге стал чемпионом мира в категории свыше 100 кг. С 2007 года лучшим в этой категории был непобедимый Тедди Ринер. В прошлом году в Будапеште Тушишвили занял 5 место, в этом году во всех 5 поединках он получил высшую оценку "иппон".
В полуфинале он одолел чемпиона мира среди юниоров Улзиибайяра Дууренбайяра из Монголии, безукоризненно выполнив приём сеой-наге. В финальном поединке его соперником стал азербайджанский фаворит турнира Ушанги Кокаури, за выступлением которого весь день наблюдал с трибун президент Азербайджана Ильхам Алиев в компании президента Монголии Халмаатина Батулги и президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера. Болельщики горячо поддерживали соотечественника.
Превосходно исполненный бросок о-ути-гари гарантировал Кокаури место в финале. Но там его ждала встреча с Тушишвили, который за 6 секунд до окончания основного времени благодаря приёму сеой-наге заработал "иппон" . Первая золотая медаль сборной Грузии на чемпионате в Баку привела грузинских болельщиков в неописуемый восторг. Новоиспечённый чемпион показывал на своё имя, напечатанное на кимоно.
Золотую медаль ему торжественно вручил президент федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.
Гурам Тушишвили: "Я чувствую себя превосходно, это лучшее ощущение в моей жизни. Сейчас я не знаю, что сказать, как выразить мои эмоции. В прошлом году я проиграл в полуфинале и мне ещё сильнее захотелось стать чемпионом мира. Наконец все мои усилия принесли плоды".
Японка Сара Асахина стала лучшей в категории свыше 78 кг среди женщин. 21-летняя спортсменка прекрасно прошла отборочный этап, продемонстрировал отличное владение её любимой техникой аши-ваза.
После победы в поединке против Ларисы Черич из Боснии и Герцеговины в финале её ждала встреча с обладательницей трёх олимпийских медалей кубинкой Идалис Ортис. По разнице штрафных баллов победила Асахина.
Сара Асахина: "В прошлом году на чемпионате мира в Будапеште я получила серебро, а спустя 389 дней мне удалось стать чемпионкой мира. Это очень эмоциональный момент, я счастлива, что теперь у меня есть золотая медаль, и очень довольна".
Президент международной федерации дзюдо Мариус Визер передал флаг федерации из рук президента федерации дзюдо Азербайджана Ровнага Абдуллаева президенту федерации дзюдо Японии Ясуширо Ямашите. В следующем году чемпионат мира пройдёт в Токио.