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Чемпионат мира по дзюдо в Баку: новый чемпион в категории свыше 100 кг

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Чемпионат мира по дзюдо в Баку: новый чемпион в категории свыше 100 кг

Чемпионат мира по дзюдо в Баку: новый чемпион в категории свыше 100 кг
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В заключительный день соревнований в Баку спортсмен из Грузии Гурам Тушишвили, занимающий первую строчку в мировом рейтинге стал чемпионом мира в категории свыше 100 кг. С 2007 года лучшим в этой категории был непобедимый Тедди Ринер. В прошлом году в Будапеште Тушишвили занял 5 место, в этом году во всех 5 поединках он получил высшую оценку "иппон".

В полуфинале он одолел чемпиона мира среди юниоров Улзиибайяра Дууренбайяра из Монголии, безукоризненно выполнив приём сеой-наге. В финальном поединке его соперником стал азербайджанский фаворит турнира Ушанги Кокаури, за выступлением которого весь день наблюдал с трибун президент Азербайджана Ильхам Алиев в компании президента Монголии Халмаатина Батулги и президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера. Болельщики горячо поддерживали соотечественника.

Превосходно исполненный бросок о-ути-гари гарантировал Кокаури место в финале. Но там его ждала встреча с Тушишвили, который за 6 секунд до окончания основного времени благодаря приёму сеой-наге заработал "иппон" . Первая золотая медаль сборной Грузии на чемпионате в Баку привела грузинских болельщиков в неописуемый восторг. Новоиспечённый чемпион показывал на своё имя, напечатанное на кимоно.

Габриэла СабауМеждународная федерация дзюдо

Золотую медаль ему торжественно вручил президент федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.

Гурам Тушишвили: "Я чувствую себя превосходно, это лучшее ощущение в моей жизни. Сейчас я не знаю, что сказать, как выразить мои эмоции. В прошлом году я проиграл в полуфинале и мне ещё сильнее захотелось стать чемпионом мира. Наконец все мои усилия принесли плоды".

Японка Сара Асахина стала лучшей в категории свыше 78 кг среди женщин. 21-летняя спортсменка прекрасно прошла отборочный этап, продемонстрировал отличное владение её любимой техникой аши-ваза.

После победы в поединке против Ларисы Черич из Боснии и Герцеговины в финале её ждала встреча с обладательницей трёх олимпийских медалей кубинкой Идалис Ортис. По разнице штрафных баллов победила Асахина.

Габриэла СабауМеждународная федерация дзюдо

Сара Асахина: "В прошлом году на чемпионате мира в Будапеште я получила серебро, а спустя 389 дней мне удалось стать чемпионкой мира. Это очень эмоциональный момент, я счастлива, что теперь у меня есть золотая медаль, и очень довольна".

Президент международной федерации дзюдо Мариус Визер передал флаг федерации из рук президента федерации дзюдо Азербайджана Ровнага Абдуллаева президенту федерации дзюдо Японии Ясуширо Ямашите. В следующем году чемпионат мира пройдёт в Токио.

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