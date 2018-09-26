Чемпионат мира по дзюдо в Баку: новый чемпион в категории свыше 100 кг

В заключительный день соревнований в Баку спортсмен из Грузии Гурам Тушишвили, занимающий первую строчку в мировом рейтинге стал чемпионом мира в категории свыше 100 кг. С 2007 года лучшим в этой категории был непобедимый Тедди Ринер. В прошлом году в Будапеште Тушишвили занял 5 место, в этом году во всех 5 поединках он получил высшую оценку "иппон".

В полуфинале он одолел чемпиона мира среди юниоров Улзиибайяра Дууренбайяра из Монголии, безукоризненно выполнив приём сеой-наге. В финальном поединке его соперником стал азербайджанский фаворит турнира Ушанги Кокаури, за выступлением которого весь день наблюдал с трибун президент Азербайджана Ильхам Алиев в компании президента Монголии Халмаатина Батулги и президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера. Болельщики горячо поддерживали соотечественника.

Превосходно исполненный бросок о-ути-гари гарантировал Кокаури место в финале. Но там его ждала встреча с Тушишвили, который за 6 секунд до окончания основного времени благодаря приёму сеой-наге заработал "иппон" . Первая золотая медаль сборной Грузии на чемпионате в Баку привела грузинских болельщиков в неописуемый восторг. Новоиспечённый чемпион показывал на своё имя, напечатанное на кимоно.