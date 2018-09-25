Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке призвал все страны изолировать Иран и пообещал ввести новые санкции против Тегерана. Он также заявил, что иранские власти проводят на Ближнем Востоке политику "агрессии и экспансии" и используют ресурсы других государств для собственного обогащения.
Трамп хочет изолировать Иран
Трамп хочет изолировать Иран
Дональд Трамп, президент США: "Иранские лидеры сеют хаос, смерть и разрушения. Они не уважают своих соседей, их границы и суверенные права государств. Мы просим все страны изолировать режим Ирана, пока продолжается его агрессия".
Свое выступление Дональд Трамп начал с рассказа об огромных достижениях его администрации. Его слова вызвали громкий гул и смех в зале.
Дональд Трамп: "Менее чем за 2 года моя администрация добилась больше, чем любая другая администрация в истории нашей страны ... (люди смеются) ... Я не ожидал такой реакции, но все нормально..."
Затем лидер США продолжил выступление, сконцентрировав внимание на благоприятной экономической ситуации в США.