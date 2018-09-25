Трамп хочет изолировать Иран

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке призвал все страны изолировать Иран и пообещал ввести новые санкции против Тегерана. Он также заявил, что иранские власти проводят на Ближнем Востоке политику "агрессии и экспансии" и используют ресурсы других государств для собственного обогащения.