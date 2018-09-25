На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжить оказывать давление на Тегеран. Он обвинил власти Ирана в разжигании конфликта в Сирии. По его словам, любой вариант урегулирования гуманитарного кризиса в Сирии должен включать выработку стратегии в отношении Ирана.
Каким быть мировому порядку?
Каким быть мировому порядку?
Дональд Трамп: "Руководство Ирана несет другим хаос, разрушения и смерть. Они не уважают своих соседей, не соблюдают неприкосновенность границ или суверенные права других наций. Мы просим все страны мира изолировать режим в Иране пока продолжается эта агрессия".
Президент Ирана Хасан Рухани в своем выступлении заявил, что США не скрывают планов свергнуть правительство в Иране, но при этом приглашают его участвовать в переговорах.
По словам Рухани, "начало диалога с США возможно после прекращения угроз и снятия всех санкций, которые нарушают этику и принципы международного права".
Хасан Рухани: "Позиция Ирана ясна: никакой войны, никаких санкций, никаких угроз, никакого запугивания, только следование законам и выполнение обязательств. Иран поддерживает мир и демократию везде на Ближнем Востоке".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости укрепление европейскими странами своего экономического и финансового суверенитета. По мнению Макрона, пришло время для перехода к новому мировому порядку. Он сказал: "Односторонний подход ведет нас напрямую к изоляции и конфликту. Мы не можем ни отказаться, ни уступить кому-либо другому свою ответственность за поддержание мира. Эта ответственность лежит на всех странах".
По словам Макрона, нужно сообща выстроить новый баланс сил между государствами планеты, основываясь на принципе многостороннего сотрудничества.