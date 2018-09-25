Мучительные воспоминания художника

Художник Наджах Аль-Букаи рисует свои воспоминания о пытках, которые он пережил в подконтрольных сирийским спецслужбам тюрьмах. Три года назад он бежал из Сирии и теперь живет во Франции. Он говорит, что надеется вернуться на родину, но только после ухода президента Башара Асада.
Наджах Аль-Букаи: "Я чувствую, что должен продолжить революцию. Я рисую и таким образом осуждаю то, что я видел в сирийских тюрьмах, тем самым я продолжаю революцию. Если я перестану рисовать на эту тему, это будет значить, что я сдался и сказал, что Башар Асад одержал над нами победу".
Наджах Аль-Букаи говорит, что воспоминания мучают его до сих пор. "В помещении размером 16 метров в длину и три метра в ширину находились одновременно от 190 до 220 человек. Там проводили допросы и пытали с применением различных методов: немецкий стул, "ковер-самолет", электричество. Но самое ужасное— это видеть, как разгружают трупы".
"Сирийский караван культуры" при поддержке некоммерческой норвежской организации объединяет художников и деятелей искусства в изгнании: их работы путешествуют по странам Европы, чтобы привлечь внимание к продолжающемуся конфликту в Сирии.