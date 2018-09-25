Мучительные воспоминания художника

Художник Наджах Аль-Букаи рисует свои воспоминания о пытках, которые он пережил в подконтрольных сирийским спецслужбам тюрьмах. Три года назад он бежал из Сирии и теперь живет во Франции. Он говорит, что надеется вернуться на родину, но только после ухода президента Башара Асада.

Наджах Аль-Букаи: "Я чувствую, что должен продолжить революцию. Я рисую и таким образом осуждаю то, что я видел в сирийских тюрьмах, тем самым я продолжаю революцию. Если я перестану рисовать на эту тему, это будет значить, что я сдался и сказал, что Башар Асад одержал над нами победу".