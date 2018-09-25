Ryanair отменяет рейсы из-за забастовки

Ирландская авиакомпания Ryanair объявила об отмене в пятницу, 28 сентября, 190 запланированных рейсов, что составляет 8% от общего числа перелетов лоукостера в этот день. Причиной станет продолжающаяся забастовка бортпроводников в шести европейских странах: Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландах и Португалии. Около 30 тысяч пассажиров за три дня до вылета получили письма по электронной почте и СМС-сообщения об отмене рейсов с извинениями авиакомпании.