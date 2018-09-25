Новая серия обвинений против Бретта Кавано

Майкл Авенатти, представляющий интересы порноактрисы Стеффани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс, сообщил, что к нему обратилась женщина, заявившая, что она также пострадала от домогательств Бретта Кавано. Она стала третьей предъявившей претензии судье апелляционного суда. Кандидатуру Кавано на должность судьи Верховного суда внес в Конгресс Дональд Трамп.