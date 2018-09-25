Майкл Авенатти, представляющий интересы порноактрисы Стеффани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс, сообщил, что к нему обратилась женщина, заявившая, что она также пострадала от домогательств Бретта Кавано. Она стала третьей предъявившей претензии судье апелляционного суда. Кандидатуру Кавано на должность судьи Верховного суда внес в Конгресс Дональд Трамп.
Новая серия обвинений против Бретта Кавано
Новая серия обвинений против Бретта Кавано
Майкл Авенатти предостерег Белый дом, обратившись напрямую к президенту США: "Эта женщина - госслужащая прошла все необходимые проверки, которые предполагала ее должность в госсистеме, предусмотренные для чиновников ее уровня. Она работала и в Госдепартаменте, и в Минюсте. У нее имеется допуск к секретным документам. Я рекомендовал бы Трампу и его приближённым аккуратнее комментировать все, что касается и моей клиентки, и не подозревать её во лжи".
Сам Кавано, накануне давший интервью, заявил, что не допустит распространения порочащих его сведений.
"Я не собираюсь замалчивать нападки такого рода, я намерен защитить свою честь и репутацию на справедливых и честных слушаниях", - заявил он накануне в интервью.
Предполагается, что слушания по кандидатуре Бретта Кавано должны открыться на Капитолийском холме в четверг.