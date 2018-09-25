Танцевальный перфоманс от Dior

Неделя моды в Париже по традиции открылась показом Dior. На ипподроме Лоншан зрителей - звёзд мирового кино и шоу-бизнеса, экспертов и критиков - ждал настоящий танцевальный перфоманс.
На создание образов новой коллекции весна-лето креативного директора модного дома Марию Грацию Кьюри вдохновили истории жизни знаменитых танцовщиц Марты Грэм и Пины Бауш. Подиум представлял собой танцевальный зал. А модели дефилировали в окружении танцоров.
"Мы встретились с Кьюри, и тут же между нами появилась удивительная связь. Думаю, дело в некой химии, эмоциях: когда вы чувствуете, что даже дышите одинаково. Именно это я ощутила, общаясь с ней. Подобно тому, как плетутся кружева , и возникала между нами эта связь", - рассказывает израильский хореограф Шарон Эяль.
Тонкие ремни, летящие шифоновые платья, воздушные юбки-пачки нежных цветов и оттенков подчеркнули легкость и свободу движений, присущие искусству танца, и сделали эту коллекцию по-настоящему женственной.