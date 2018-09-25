Миграция - Каиру. Депутатская тайна. Свиная угроза. Книга Пучдемона

В передаче “Вкратце из Брюсселя”:

К решению миграционной проблемы Евросоюз привлекает страны Средиземноморья. Он платит Турции за того, что она забирает обратно беженцев, добравшихся до Греции, и укрепляет ливийскую береговую охрану, перехватывающую лодки с нелегалами.

На прошлой неделе лидеры ЕС решили начать диалог с Египтом о строительстве на его территории лагерей для нуждающихся в убежище.

Эту идею критикует посол Африканского союза в Европейском:

«Создавать такие центры транзита или временного содержания не имеет смысла, – говорит Ахмат Авад Сакин. – Люди будут обходить его стороной, или убегать из него. Лучше бы способствовать развитию региона».

К отбору людей, вывозимых из Африки в Европу, предполагается привлечь Международную организацию по миграции. Её региональный директор считает, что Евросоюз должен в первую очередь реформировать свою систему предоставления убежища, а не удерживать африканцев подальше от своих берегов:

«Чрезмерно ограничительные меры только расширяют рынок для контрабандистов, которым выгодно отсутствие легальных возможностей перебраться в Европу, – сказал Эугениу Амбрози. – Поэтому мы считаем, что прежде чем просить помощи у Африки, страны Евросоюза должны создать надёжный и поддающийся проверке механизм распределения миграционного бремени между собой “.

Египет развернёт переговоры с ЕС и Африканским союзом, когда станет по ротации его председателем в 2019 году. Будучи хозяином штаб-квартиры Лиги арабских государств, Каир контактирует с ближневосточными столицами. Саммит по миграционной проблеме намечен в Каире на февраль. Ахмат Авад Сакин считает, что важнее всего установить мир:

«На уровне Африканского союза мы призвали отныне до 2020 года заставить замолчать оружие, – говорит посол. – В Африке больше не должно быть вооруженных конфликтов. Это будет способствовать стабилизации наших стран. Они смогут направить общие усилия на развитие».

Европейский суд подтвердил право Европарламента содержать в секрете документы о командировочных и других казённых расходах своих депутатов. Ещё в 2015 году журналисты просили, гласности ради, предоставить им доступ к сведениям о таких дополнительных выплатах. Но суд Люксембурге снова сослался на необходимость защиты персональных данных.