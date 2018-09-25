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Бизнес

Versace становится частью холдинга

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Versace становится частью холдинга

Versace становится частью холдинга
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Американская компания Michael Kors официально подтвердила покупку итальянского дома моды Versace. Сумма сделки составила 1, 83 млрд евро. Сама компания, в состав которой теперь входят три бренда — Michael Kors, Jimmy Choo и Versace — меняет имя на Capri Holdings Limited.

В пресс-релизе говорится, что итальянский остров Капри считается местом роскоши и очарования, а три скалы, которые высятся там над морем, можно сравнить с тремя известными марками, которые зарекомендовали себя во всем мире и теперь стали частью расширенной компании.

Креативным директором итальянского люксового бренда останется Донателла Версаче.

В иностранные руки перешли уже многие итальянские марки, среди них Valentino, Bulgari, Ferre, Fendi и Gucci.