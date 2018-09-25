Основатели Instagram уходят из компании

Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили о своем намерении уйти из компании в ближайшие недели. Причины такого решения пока не озвучены.

На своем сайте Систром опубликовал заявление в котором говорится, что "они с Майком благодарны за последние 8 лет в Instagram и 6 лет, проведенных с командой Facebook. Сейчас они готовы к новой главе их жизни". По словам Систрома, создатели сервиса планируют "отдохнуть, чтобы снова открыть в себе любознательность и креатив".

Instagram, бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, было разработано и запущено в США в 2010 году, а в 2012-м Facebook объявил о покупке сервиса за миллиард долларов. В июне Instagram объявил, что его аудитория достигла 1 млрд активных пользователей.