Чемпионат мира по дзюдо: день спортсменов из Азии

Двухкратный победитель турниров Большого Шлема Гухам Чо стал чемпионом мира, и сборная Южной Кореи поднялась на вторую строчку в общем медальном зачёте. Чо показал, на что он способен, одержав победу над лучшими дзюдоистами мира. Первым его жертвой пал француз Сириль Маре, затем Михаэль Коррел из Нидерландов. В полуфинале Чо одолел россиянина Нияза Ильясова, который в итоге стал обладателем бронзовой медали.

В финале корейского спортсмена ждала встреча с олимпийским чемпионом и серебряным медалистом чемпионата мира грузином Варламом Липартелиани. Для победы Чо потребовалось 5 минут дополнительного времени и наконец, ему удалось получить оценку "вадза-ари". После схватки он не могу сдержать радости.

Майорова Марина Международная федерация дзюдо

Заслуженную награду Чо получил из рук генерального казначея международной федерации дзюдо Нассира Аль-Тамими.

Гухам Чо: “Я следил за карьерой Липартелиани и много о нем слышал. Он очень сильный соперник и настоящий мастер своего дела. Я думаю, что буду очень осторожен в поединках с ним в будущем.

Бывший чемпион мира Аарон Вольф сразился за бронзовую медаль с Отгонбаатаром Лхагвасуреном на глазах у президента Монголии Халтмаагийна Баттулги. Лхагвасурен удостоился высшей оценки "иппон", болельщики с трибун приветствовали бронзового призёра, размахивая флагами его страны.

Золотая лихорадка сборной Японии продолжилась в шестой день соревнований: Шори Хамада стала чемпионкой мира в категории до 78 кг. В течение дня она продемонстрировала мастерство и отличные навыки броска, контратаки и борьбы лёжа.

В полуфинале она одержала верх над чемпионкой мира 2009 года Маринде Веркерк. За приём о-ути-гари Хамада удостоилась высшей оценки "иппон".

В финале её соперницей стала ешё одна представительница Нидерландов Гуусье Стеенгуйс. В дополнительное время Стеенгуйс получила третий штрафной балл "шидо", и победа была отдана Хамаде на радость японским болельщикам.

Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Золотую медаль ей вручил основатель группы Тайшань Биань Чжилиан.

Шори Хамада: “Я всегда мечтала победить на одном из больших турниров, чемпионате мира или Олимпиаде, так что я сейчас очень счастлива. Ни в одном поединке у меня не было так много дополнительного времени, как в этом финале. Обычно, если дело доходит до дополнительного времени, я всегда проигрываю и на этот раз мне пришлось убедить себя, что я смогу победить".

Бронзовую медаль в этой категории завоевала россиянка Александра Бабинцева.