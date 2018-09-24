Война, которую не выиграть

С понедельника в США вступили в силу новые 10%-е тарифы на импортируемые из Китая товары на сумму в $200 млрд, а в КНР начали действовать новые таможенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд. Ранее стороны уже ввели взаимно тарифы на продукцию стоимостью в $50 млрд.

"Обострение торговой войны может нанести существенный ущерб экономкам обеих стран", - считает Джон Тамни, редактор американского финансово-экономического журнала Forbes.

"Думаю, в США есть понимание того, что повышение тарифов на китайские товары нанесёт вред и самим США, - говорит Тамни. - Глобальная экономика - закрытая система, если экономика Китая ослабнет, ослабнет и экономика США. Не будем забывать о том, что Apple, самая ценная компания в США, получает четверть своих доходов от продаж в Китае. КНР - второй рынок компании McDonald's, у Starbucks точки в Китае, и они хотят довести их число до 7 тысяч. Вступая в торговую войну с Китаем, США вступают в войну, которую не смогут выиграть".

Пекин предупредил, что в случае дальнейшего повышения тарифов Вашингтоном будет отвечать соответственно. А президент США Дональд Трамп грозит в таком случае распространить пошлины и на другие китайские товары - тогда (с учётом уже введённых) будет обложен пошлинами фактически весь объём импорта из КНР в США.

В сложившейся ситуации Пекин отказался от новых консультаций с американской стороной по спорным вопросам в сфере торговли и требует "равноправного диалога на основе взаимоуважения".

Китай импортирует из США товары и услуги менее чем на $190 млрд в год, а его экспорт в США составляет $500.