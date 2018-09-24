"Нефть снова подорожает"

К концу года цена на нефть может снова превысить 100 долларов за баррель. К такому выводу пришли крупные нефтетрейдеры. Причиной скачка цен послужат антииранские санкции и кризис в Венесуэле.

США планируют в ноябре ввести новые санкции против иранской нефти, то есть рынок лишится полутора миллионов баррелей в сутки, а страны ОПЕК+ пока не собираются наращивать добычу, чтобы компенсировать нехватку.

"Все внимание сейчас приковано к ОПЕК. Какова будет ее реакция. Трамп фактически сам себя загнал в угол. США ввели новые торговые пошлины, и санкции, направленные против экспорта иранской нефти вступают в силу 4 ноября, - все это поднимает цены на нефть. В ответ Трамп требует у ОПЕК увеличить производство, но сейчас ничего не говорит в пользу того, что Саудовская Аравия готова к такому развитию событий", - говорит эксперт Кент Мурс.

В воскресенье комитет ОПЕК+ на заседании в Алжире не стал рассматривать рост добычи свыше 1 млн баррелей в сутки, а напротив, предупредил о возможном возврате к ограничениям в 2019 году.

В последний раз цена на нефть превышала 100 долларов за баррель 4 года назад По прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов опустили нефтяные котировки.