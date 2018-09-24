Беллуччи и Бруни снова на подиуме

Итальянский дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана вывел на подиум известных моделей 90-х годов - Монику Беллуччи, Еву Герцигову, Карлу Бруни и Изабеллу Росселлини, которая вышла в сопровождении своих детей и даже внука. Впервые за многие годы коллекцию именитых дизайнеров представляли нестандартные манекенщицы среди которых модель plus-size Эшли Грэхем и 70-летняя мама миллиардера Илона Маска — Мэй Маск. Таким образом дизайнеры говорят, что их изысканные наряды отлично смотрятся на всех без исключения.

Верная себе, в новой коллекции Донателла Версаче продолжила заложенную в ДНК бренда эстетику – сильную женственность и эффектную чувственность, граничащую с китчем. При этом не привязываясь к определенной временной вехе, дизайнер обратилась к наиболее узнаваемым сюжетам 70-х, 80-х, 90-х и нулевых и адаптировала к современной повестке дня. В итоге, в новом сезоне нашлось место и ярким оттенкам, и цветочным принтам, и большим пластиковым сумкам из прошлого века.