Бретт Кавано: новые обвинения

C новыми обвинениями в адрес Бретта Кавано, кандидата на должность судьи Верховного суда США, выступила еще одна женщина. Об этом говорится в публикации журнала "Нью-Йоркер".

Речь идет о вечеринке, состоявшейся более 30 лет назад, на которой, по словам Деборы Рамирес, Кавано к ней приставал и совершал иные действия неподобающего характера.

Сам Кавано в ответ на это заявил, что "события 35-летней давности, о которых говорится, не происходили. Люди, которые меня тогда знали, сказали, что в реальности ничего не было. Это обычная клевета. Я ожидаю в четверг слушаний с тем, чтобы защитить мое доброе имя и мою репутацию".

Белый дом также заявил, что Бретт Кавано пользуется полной поддержкой президента.

Рамирес - вторая женщина, которая обвиняет известного юриста в непристойном поведении. Первой была Кристин Блейзи Форд, она также заявила о том, что Кавано ее домогался и тоже на вечеринке.