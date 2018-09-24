Роналду, Модрич или Салах?

В понедельник вечером пройдет церемония вручения наград Международной федерации футбола. За звание лучшего игрока года будут бороться португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, его бывший одноклубник по "Реалу" Лука Модрич и форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Роналду в прошлом сезоне стал в третий раз подряд и в пятый в карьере победителем Лиги чемпионов в составе "сливочных". По данным некоторых СМИ португалец не будет присутствовать на вручении наград. Полузащитник мадридского клуба Лука Модрич помог сборной Хорватии пробиться в финал Чемпионата мира по футболу в России и стал по его итогам лучшим игроком. Египетский нападающий Мохамед Салах забил в прошедшем сезоне 44 гола за "Ливерпуль" и довел свою команду до финала Лиги чемпионов.

За звание тренера года по версии ФИФА будут бороться бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан, приведший сборную Франции ко второму мировому чемпионству Дидье Дешам и проигравший ему в финале Златко Далич.