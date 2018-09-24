ЕЦБ не боится "брексита"

Воздействие "брексита" на экономику и финансовые рынки стран еврозоны будет ограниченным. С таким заявлением глава ЕЦБ Марио Драги выступил на слушаниях в комитете по вопросам экономической и денежной политике Европарламента.

"В финансовом отношении мы ожидаем, что влияние значительным не будет, за исключением некоторых составляющих централизованного клиринга сделок с деривативами, так как в случае так называемого "жесткого брексита", по самому тяжелому сценарию, нам конечно придется рассмотреть как много договорных позиций нужно будет регламентировать после этого".

В Брюсселе заявляют, что Лондон не стремится к компромиссу на переговорах по "брекситу". В Лондоне, в свою очередь, говорят, что если Брюссель не смягчит подход к проблеме ирландской границы, то соглашения по условиям "брексита" достичь не удастся.