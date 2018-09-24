Оппозиционный кандидат Ибрагим МохАммед Солих побеждает на выборах президента Мальдивской республики. Ещё накануне вечером в его штабе заявили, что Солих на 16% опережает соперника — действующего главу государства Абдуллу Ямина.
Неожиданный успех оппозиции
Неожиданный успех оппозиции
Официальные источники подтвердили, что Солих получил 58% голосов.
«Это момент счастья и надежды - исторический момент. Я бы хотел, чтобы президент Ямин услышал голос народа и начал передачу власти, как того требует конституция и закон», — заявил Солих.
Окончательные результаты должны последовать в течение недели.
Ранее наблюдатели отдавали победу Ямину: оппозиция предупреждала о возможных фальсификациях в ходе голосования. Многие оппоненты президента оказались в тюрьме по обвинениям в коррупции и терроризме. Накануне выборов проходили обыски в штабе оппозиции.
Ряд международных наблюдателей, включая представителей ООН и ЕС, отказались присутствовать при голосовании. Те эксперты, которые остались, не нашли серьёзных нарушений.