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Мальдивы

Неожиданный успех оппозиции

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Неожиданный успех оппозиции

Неожиданный успех оппозиции
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Оппозиционный кандидат Ибрагим МохАммед Солих побеждает на выборах президента Мальдивской республики. Ещё накануне вечером в его штабе заявили, что Солих на 16% опережает соперника — действующего главу государства Абдуллу Ямина.

Официальные источники подтвердили, что Солих получил 58% голосов.

«Это момент счастья и надежды - исторический момент. Я бы хотел, чтобы президент Ямин услышал голос народа и начал передачу власти, как того требует конституция и закон», — заявил Солих.

Окончательные результаты должны последовать в течение недели.

Ранее наблюдатели отдавали победу Ямину: оппозиция предупреждала о возможных фальсификациях в ходе голосования. Многие оппоненты президента оказались в тюрьме по обвинениям в коррупции и терроризме. Накануне выборов проходили обыски в штабе оппозиции.

Ряд международных наблюдателей, включая представителей ООН и ЕС, отказались присутствовать при голосовании. Те эксперты, которые остались, не нашли серьёзных нарушений.