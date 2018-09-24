Ода японскому автопрому в Лос-Анджелесе

История автомобильной промышленности Японии представлена на двух параллельно проходящих выставках в Лос-Анджелесе. Они демонстрируют, как США и Япония влияли друг на друга при проектировании новых машин. Собранные в коллекциях автомобили, отражают самые характерные черты японской философии дизайна. Посетители могут увидеть знаковые автомобили, среди которых - первая Toyota, и узнать, как японские машины стали одними из самых популярных в мире.

Лесли Кендалл, главный историк автомобильного музея Петерсена в Лос-Анджелесе: "Генри Форд изобрел конвейер, но именно японцы усовершенствовали методы сборки. Это они ввели особый стандарт пунктуальности при поставках - четко по времени, который не переполнял склады и позволял добиться наибольшей эффективности в производстве. Кроме того они много вкладывали в своих людей, в их здоровье, в их душевное спокойствие. У них был целостный подход к производству автомобилей, который со временем стал действительно знаменитым".

В первые годы японские автомобили считались недорогими и плохо сконструированными. Но их качество постоянно улучшалось, и в 70-е годы они начали завоевывать рынки по всему миру. Посмотреть на одни из первых моделей Toyota, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Mazda можно будет до апреля следующего года в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе.