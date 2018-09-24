Индийского яхтсмена спасли

Спасен индийский яхтсмен Абилаш Томи, на прошлой неделе попавший в шторм во время кругосветной одиночной парусной регаты Golden Globe Race. Он повредил спину, не смог двигаться и управлять яхтой, в результате чего судно, дрейфовало в Южном океане в условиях шторма.

Утром 21 сентября он отправил сигнал бедствия, сообщив о поломке бизань-мачты, а через несколько часов он отправил еще одно сообщение: "Перевернулся, мачты сломаны, серьезная травма спины, не могу встать". Более девяти часов после этого индиец не выходил на связь с гоночным комитетом, а его последнее зафиксированное местоположение находилось встороне от транспортных путей, в 2700 км от острова Мадагаскар и 3000 км от Австралии.

В спасательной операции приняли участие военно-морские силы Франции, Австралии и Индии. Яхтсмен перемещен на французское патрульное судно "Осирис", которое было направлено с острова Реюньон в зону бедствия. Между тем об экстренной эвакуации запросил еще один участник гонки — ирландец Грегор Макгакин. Его яхта также получила повреждения в результате шторма. Сообщается, что он находится на борту "Осириса", куда был доставлен после спасения Абилаша Томи.