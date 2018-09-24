Шины из глубин достают французские водолазы. У средиземноморского побережья Франции разбирают искусственный риф.
Шины из глубин
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Шины из глубин
В 80-х годах на 30-метровой глубине затопили более 22 тысяч автомобильных покрышек. Надеялись убить двух зайцев: избавиться от отходов и создать привлекательную среду для морских обитателей. Но в итоге выяснилось, что напротив, рыбы стараются избегать этого места.
Вопреки первоначальным надеждам, шины стали разлагаться, выделяя тяжёлые металлы. Более того, вода разъела проволоку, которая скрепляла покрышки, и течениями их разнесло по дну.
Первую партию подняли обратно три года назад — отрабатывали безопасную технологию. Полная ликвидация резинового рифа продлится до весны и будет стоить около миллиона евро.