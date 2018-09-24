ЕС защищает польских судей в суде

Еврокомиссия подала суд на Польшу, обвинив её в посягательстве на независимость правосудия. В частности, Брюссель не одобряет принятый в Варшаве закон, по которому судей могут досрочно отправлять на пенсию, а полномочия главы суда прекращать. Об обращении в Европейский суд, расположенный в Люксембурге, объявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева: