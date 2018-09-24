Еврокомиссия подала суд на Польшу, обвинив её в посягательстве на независимость правосудия. В частности, Брюссель не одобряет принятый в Варшаве закон, по которому судей могут досрочно отправлять на пенсию, а полномочия главы суда прекращать. Об обращении в Европейский суд, расположенный в Люксембурге, объявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева:
ЕС защищает польских судей в суде
ЕС защищает польских судей в суде
«Комиссия считает, что продолжающееся применение режима выхода на пенсию, предусмотренное в новом законе, нанесёт серьезный и непоправимый ущерб, - сказала Андреева. - Комиссия просит суд принять временные меры. Во-первых, приостановить применение положений о пенсионном режиме. Во-вторых, обеспечить, чтобы судьи, затронутые новым законом, продолжали полностью выполнять свои судебные функции, а в третьих, - не допустить назначения новых судей на места тех судей, которые были преждевременно отправлены на пенсию».
В минувшие выходные лидер правящей в Польше партии Ярослав Качиньский заверил, что правительство продолжит проведение судебной реформы, несмотря на сопротивление внутри страны.
«Мы реформируем судебную систему Польши, потому что некоторых судей поразила ойкофобия. Это ненависть к собственной отчизне и собственному народу, которая ведет к беде, - сказал Ярослав Качиньский. - Несколько лет назад в бытность премьер-министр я имел с этим дело».
Еврокомиссия возражает также против переподчинения минюсту Верховного суда, который, по мнению польских властей, сохраняет пережитки эпохи правления коммунистов.