Важным подспорьем людей в чрезвычайных ситуациях становятся беспилотные летательные аппараты. На дронах, например, устанавливают видекамеры, что позволяет пожарным заглядывать в горящие здания, не рискуя своими жизнями. Эксперт по безопасности следит за учениями по тепловизору:
Дроны на службе спасателей
Дроны на службе спасателей
«Я вижу, что в комнате всё ещё находится жертва, - говорит Ромео Дюрхер. - Такие данные позволяют руководителю операции лучше распределять ресурсы по разным зонам».
Представители спасательных служб собрались в Брюсселе на международную конференцию по использованию дронов. С их помощью испанские инженеры выявляют дефекты промышленных объектов. Итальянец рассказал о том, как квадрокоптеры делали фотоснимки рухнувшего в Генуе моста и того, что оказалось под ним:
«Мы использовали дроны для создания панорамного изображения, чтобы определить, где и какое требуются вмешательство, - сказал Онофрио Лоруссо. - Такая техника позволяет лучше планировать спасательные операции».
Однако в каждой стране действуют свои правила применения беспилотников. Регуляторы Евросоюза работают сейчас над единым для всех законодательством по гражданским дронам. Представитель ведомства авиационной безопасности “Евроконтроль” предвидит скорую приватизацию этой сферы:
«Многие компании в Евросоюзе предлагают технику и различные решения, но применение дронов находится в ведении государств, - говорит Муниш Гурана. - Когда новое законодательство вступит в силу, и отрасть будет открыта, они смогут заняться коммерческим бизнесом ».
Технология гражданских дронов способствует развитию экономики. Она поможет создать в ЕС к 2050 году 150 тыс рабочих мест.