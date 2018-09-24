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Брюссельское бюро

Дроны-пожарные. Польша в суде

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Дроны-пожарные. Польша в суде

Дроны-пожарные. Польша в суде
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В программе “Вкратце из Брюсселя”:

Важным подспорьем людей в чрезвычайных ситуациях становятся беспилотники. Так, летающие видеокамеры позволяет пожарным заглядывать в горящие здания. Регуляторы ЕС составляют единый свод правил для гражданских дронов.

Еврокомиссия подала в суд на Польшу, обвинив её в посягательстве на независимость правосудия. Брюссель не одобряет принятый в Варшаве закон, по которому судей могут досрочно отправлять на пенсию. Еврокомиссия возражает также против переподчинения минюсту Верховного суда, который, по мнению польских властей, сохраняет пережитки эпохи правления коммунистов.

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