Утка по-пекински: рецепт здоровья из Средних веков

Утка по-пекински: рецепт этого блюда был разработан придворным медиком во времена правления династии Юань в 1330 году. А в середине 19 века в Пекине открылся ресторан Quanjude , в котором лакированная утка - коронное блюдо с международной репутацией.
Название ресторана означает в дословном переводе "совершенство, единство и добродетель вышестоящего". Каждый гость здесь получает сертификат с номером утки, которую ему приготовят и подадут.
Чтобы добиться знаменитой лакированной корочки, будущую утку по-пекински 50 минут обжаривают на открытом огне, куда бросают дрова персикового и грушевого деревьев, придающие особый аромат.
Гу Хонг, менеджер ресторана Quanjude: "Правильная обжарка - главный секрет приготовления утки по-пекински. Следом идет нарезка: из одной утки вам сделают до 90 ломтиков. Их едят с блинчиками, обмакивая в соус".
В этом ресторане знают 400 способов приготовить утку. Рецепт лакированной птицы - самый востребованный. В день попробовать нежнейшее мясо в Quanjude приходят до 5 тысячи человек.