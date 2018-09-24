Утка по-пекински: рецепт здоровья из Средних веков

Утка по-пекински: рецепт этого блюда был разработан придворным медиком во времена правления династии Юань в 1330 году. А в середине 19 века в Пекине открылся ресторан Quanjude , в котором лакированная утка - коронное блюдо с международной репутацией.

Название ресторана означает в дословном переводе "совершенство, единство и добродетель вышестоящего". Каждый гость здесь получает сертификат с номером утки, которую ему приготовят и подадут.