Чемпионат мира по дзюдо в Баку: непобедимые японцы и первый чемпион из Испании.

Сборная Японии пока остаётся единственной командой на чемпионате мира по дзюдо в Баку, ни один участник которой не остался без медали. Пятый день соревнований не стал исключением: действующая чемпионка Тидзуру Араи успешно защитила свой титул.
В финальном поединке в категории до 70 кг Араи встретилась с четырёхкратной победительницей турниров Большого Шлема француженкой Мари-Эв Гаи.
Гаи удалось первой получить оценку "вадза-ари" в начале матча, но японка не собиралась сдаваться. Приём "учи-мата" принёс ей оценку "вадза-ари", а затем она удержала соперницу на татами и заработала пятое золото для сборной Японии.
Это был очень эмоциональный момент для Араи. Заслуженную награду ей вручил президент Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта Франческо Риччи-Битти
Тидзуру Араи: “Моей задачей на этом турнире было стать двухкратной чемпионкой мира. Для меня это большая честь. Финальный поединок был очень эмоционально напряжённым. Соперница опередила меня на "вадза-ари" в начале схватки, и я знала, что должна сделать всё возможное, чтобы победить, это ощущение захватило меня. И после того, как мне удалось осуществить задуманное, я расчувствовалась".
Глава судейской комиссии Международной федерации дзюдо Хуан Карлос Баркос вручил золотую медаль Николозу Шеразадишвили, который стал первым в истории чемпионом мира по дзюдо из Испании среди мужчин. Он уверенно шёл к цели, побеждая на своём пути лучших из лучших.
В потрясающем финальном поединке его соперник кубинец Иван Сильва Моралез первым получил оценку "вадза-ари", но Шеразадишвили сравнял счёт. В дополнительно время испанцу удалось заработать ещё одну оценку "вадза-ари". Золото ему принёс приём "учи-мата". На глазах у зрителей произошло историческое событие.
Николоз Шеразадишвили: "Я просто не могу в это поверить, это невозможно. Я здесь не один, со мной мой тренер, моя команда, испанская федерация. Сейчас я просто невероятно счастлив".
Одним из незабываемых моментов дня была совместная тренировка команды Северной и Южной Кореи. Спортсмены вместе готовились выступать на чемпионате мира по дзюдо в Баку. Так дзюдо объединило две страны в одна команду.