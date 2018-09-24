Чемпионат мира по дзюдо в Баку: непобедимые японцы и первый чемпион из Испании.

Сборная Японии пока остаётся единственной командой на чемпионате мира по дзюдо в Баку, ни один участник которой не остался без медали. Пятый день соревнований не стал исключением: действующая чемпионка Тидзуру Араи успешно защитила свой титул.

В финальном поединке в категории до 70 кг Араи встретилась с четырёхкратной победительницей турниров Большого Шлема француженкой Мари-Эв Гаи.

Гаи удалось первой получить оценку "вадза-ари" в начале матча, но японка не собиралась сдаваться. Приём "учи-мата" принёс ей оценку "вадза-ари", а затем она удержала соперницу на татами и заработала пятое золото для сборной Японии.