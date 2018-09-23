Жители Порту и Лиссабона: "Нас выживают туристы!"

"Против массового туризма, за право жить в своих городах". Жители Порту и Лиссабона требуют от властей остановить рост цен на жильё: в нынешнем году арендная плата выросла на 20% из-за рекордного наплыва туристов. И в столице, и во втором по величине городе Португалии на одного горожанина приходится 9 и 8 туристов соответственно - почти в два раза больше, чем в Лондоне и Барселоне.

"Они отбирают у нас всё, абсолютно всё! И не только у моей семьи, но и у всех горожан. Что мы можем сделать? Я не понимаю, с какой стати турист, приезжающий всего на пять дней, важнее для страны, чем я и мои дети, те, кто хранит традиции Порту", - жалуется эта женщина по имени Паула. Полтора года назад ей пришлось переехать к родителям из квартиры, в которой она жила со своим спутником и тремя детьми: арендодатель повысил плату на 25%.

"А что будет, если этот пузырь на рынке недвижимости не исчезнет? Я не могу платить 600 евро за жилье, когда зарабатываю 585. Разве мне удастся покинуть родительский дом?", - задаётся вопросом наша собеседница.

Этой семье снова грозит выселение: владелец дома намерен сдать его туристам. Отчаявшись, Паула примкнула к активистам местной неправительственной организации. В субботу они провели митинг в центре города, который собрал десятки людей. Аналогичная акция с участием сотен протестующих прошла в столице.

Передаёт корреспондент Euronews Филипа Соарес: "Жители Лиссабона и Порту, где найти жильё уже почти не представляется возможным, вышли на улицы, чтобы попытаться отстоять своё право жить в родных городах".