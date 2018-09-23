До референдума о новом названии бывшей югославской республики Македония осталась одна неделя. Соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония было подписано 17 июня македонским и греческим министрами иностранных дел.
Неделя до референдума о переименовании страны
Неделя до референдума о переименовании страны
Переименование страны призвано положить конец многолетнему конфликту с Грецией, которая отказывалась называть эту балканскую страну Македонией, усматривая в таком названии покушение на одноимённую греческую провинцию и греческую историю.
Против переименования выступает президент Георги Иванов, представляющий националистический фланг македонской политики. За переименование страны выступает Зоран Заев, премьер-министр и лидер Социал-демократического союза Македонии.
Переименование страны позволит снять греческие возражения на включение Македонии в структуры НАТО и Евросоюза. С призывом к македонцам проголосовать за переименование выступили многие западные политики. Президент Франции Эммануэль Макрон даже записал специальное видеообращение. О поддержке переименования Вашингтоном заявил министр обороны США Джим Мэттис во время своего визита в Скопье. За переименование высказался и комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эти выступления вмешательством во внутренние дела Македонии, заметив, что Россия воздерживается от призывов, которые можно было бы истолковать как агитацию за то или иное голосование.