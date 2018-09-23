Чемпионат мира по дзюдо в Баку: победа Франции и Ирана

В четвёртый день чемпионата мира по дзюдо в Баку француженке Кларисс Агбеньену удалось защитить свой титул и стать трёхкратной чемпионкой мира. Все пять поединков она получала оценку "иппон" - чистая победа и показала всем, что в категории до 63 килограммов ей нет равных.

Даже японка Мику Таширо не смогла дать отпор французской спортсменке. "Иппон" в дополнительное время привёл Агбеньену в неописуемый восторг, но для неё важнее было проявить уважение и сначала поблагодарить соперницу. Уже потом трёхкратная чемпионка побежала обнять своего тренера.

Генеральный секретарь международной федерации дзюдо Жан-Люк Руже вручил Агбеньену золотую медаль.

Кларисс Агбеньену: ''Один чемпионский титул хорошо, а два лучше. Но стать трёхкратной чемпионкой мира? Это просто потрясающе! Я очень довольно победой в поединке против одной из лучших дзюдоисток в этой категории. Я бы не отказалась встретиться с ней в финале на олимпиаде''.

Саид Моллаи стал первым чемпионом мира из Ирана за последние 15 лет. По сравнению с прошлогодним первенством мира, на котором он завоевал бронзовую награду, в этот раз ему удалось значительно улучшить свой результат. В захватывающем финальном поединке против молодого японца Сотаро Фудживары, который уже стал лучшим на двух турнирах Большого Шлема, оба спортсмена получили оценку "вадза-ари" и было сложно сказать, кто победит. Моллаи удалось получить вторую оценку "вадза-ари" в дополнительное время. Иранских болельщиков привёл в восторг победный бросок Моллаи. После победы спортсмена переполняли эмоции, но снова на первом месте было уважение к сопернику, а уже потом ликование вместе с тренером.

Моллаи и Фудживара Майорова Марина Международная федерация дзюдо

Саид Моллаи: ''Я очень много тренировался для этой победы. Пришлось немало попотеть, но я думаю, что звание чемпиона мира этого стоило. Я счастлив и хочу поделиться своей радостью с теми, кто был рядом со мной всё это время. Сегодня важный день, я посвящаю эту медаль иранскому народу и людям, которые меня поддерживают'.'

Медаль Моллаи вручил президент Федерации дзюдо Ирана Мохаммад Дерахшан.

Ведат Альбайрак заработал оценку "иппон" в поединке против Александра Вычерчака. Прекрасно выполненный бросок "учи-мата" принёс команде Турции бронзовую медаль.