"Индевор" - корабль, на котором знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук совершил первое кругосветное путешествие. На этом судне он доплыл до Австралии, став первым европейцем, увидевшим восточное побережье "зеленого континента".
Корабль Джеймса Кука найден?
Корабль Джеймса Кука найден?
Долгие годы ученые пытались найти обломки судна. И сейчас у археологов появилась надежда увидеть своими глазами легендарный корабль, а точнее то, что от него осталось. Группа морских археологов объявила, что вероятно, им удалось обнаружить местонахождение обломков "Индевора". Поиски велись на протяжении 25 лет у побережья города Ньюпорт, расположенного в американском штате Род-Айленд.
Как считают ученые, после возвращения из кругосветного путешествия корабль получил новое название - "Лорд Сэндвич". В дальнейшем судно использовалось для переброски войск в Америку. Во время Войны за независимость США он был потоплен британским флотом, чтобы преградить путь французским кораблям.