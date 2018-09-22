Около 30 человек стали жертвами гигантского оползня на Филиппинах. Трагедия произошла на острове Себу после прохождения тайфуна "Мангхут".
Около 30 человек погибли в результате оползня на Филиппинах
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Около 30 человек погибли в результате оползня на Филиппинах
Оползень разрушил полсотни домов. По словам спасателей, под завалами еще могут находиться люди. Операция по разбору обломков жилых строений продолжается.
Филиппины стали первой страной в юго-восточной Азии, на которую ровно неделю назад обрушился тайфун "Мангхут". В целом в результате удара стихии на островах погибли более 100 человек, десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.
По оценкам экспертов, "Мангхут", пришедший из Тихого океана, стал самым сильным тайфуном в этом году.