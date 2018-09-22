По меньшей мере восемь человек погибли в результате теракта во время военного парада в городе Ахваз на западе Ирана. Об этом сообщает местное информационное агентство. Все убитые служили в элитном военном подразделении.
Теракт во время парада
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Теракт во время парада
Еще около 20 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Огонь открыли неизвестные, которые находились за трибуной. Стрельба продолжалась около 10 минут. По сообщениям некоторых СМИ, нападавшие были одеты в военную форму.
Местные журналисты говорят, что сотрудники правопорядка уничтожили четырех или пятерых боевиков. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.