Чемпионат мира по дзюдо в Баку: день долгожданных побед

В третий день чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку, лучшей в категории до 57 кг стала Цукаса Йошида. В финальном поединке её соперницей была британка Некода Смит-Дэвис.
Йошида понимала, что не готова снова проиграть в двух шагах от чемпионского титула и сделала всё возможное, чтобы получить две оценки "вадза-ари" и взять реванш за прошлогоднее поражение в финале.
После победы японскую дзюдоистку переполняли эмоции, она впервые стала чемпионкой мира.
Йошида Цукаса, чемпионка мира в категории до 57 кг: “Во-первых, я очень счастлива, но в то же время это большое облегчение и, честно говоря, прямо сейчас у меня в голове абсолютно пусто!”
Среди мужчин в категории до 73 килограммов победил кореец Ан Чангрим. От его выступления захватывало дух, зрителям было сложно усидеть на месте. В четвертьфинале его соперником стал Ценд-Очир из Монголии, а победа над иранским дзюдоистом Мухаммадом Мухаммади обеспечила ему выход в финал, где его ждала встреча с действующим чемпионом Соичи Хашимото. Ан получил высшую оценку "иппон" и стал новым чемпионом мира. Он не скрывал своей радости. Ан получил желанную награду из рук президента федерации дзюдо Азербайджана Ровнага Абдуллаева.
Ан Чангрим, чемпион мира в категории до 57 кг: "Я начал заниматься дзюдо, потому что хотел стать чемпионом мира. Путь на вершину был непростым. Даже сейчас я не могу поверить в то, что это действительно произошло. После Азиатских игр 2018 года для меня настали сложные времена, но мне удалось преодолеть все преграды, и я победил сегодня, в том числе, и благодаря испытаниям прошлого".
Хидаят Гейдаров порадовал местных болельщиков и положил в копилку сборной Азербайджана первую медаль. Среди зрителей был и президент республики Ильхам Алиев.
Гейдаров был счастлив, этот момент навсегда запомнится и ему, и азербайджанским поклонникам дзюдо, у которых появился новый кумир.
Ещё одно важное событие для любителей дзюдо из Азербайджана: двукратный чемпион параолимпийских игр Ильхам Закиев получил 7 дан из рук спортивного директора международной федерации дзюдо Владимира Барты.