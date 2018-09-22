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Чемпионат мира по дзюдо в Баку: день долгожданных побед

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Чемпионат мира по дзюдо в Баку: день долгожданных побед

Чемпионат мира по дзюдо в Баку: день долгожданных побед
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В третий день чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку, лучшей в категории до 57 кг стала Цукаса Йошида. В финальном поединке её соперницей была британка Некода Смит-Дэвис.

Йошида понимала, что не готова снова проиграть в двух шагах от чемпионского титула и сделала всё возможное, чтобы получить две оценки "вадза-ари" и взять реванш за прошлогоднее поражение в финале.

После победы японскую дзюдоистку переполняли эмоции, она впервые стала чемпионкой мира.

Йошида Цукаса, чемпионка мира в категории до 57 кг: “Во-первых, я очень счастлива, но в то же время это большое облегчение и, честно говоря, прямо сейчас у меня в голове абсолютно пусто!”

Среди мужчин в категории до 73 килограммов победил кореец Ан Чангрим. От его выступления захватывало дух, зрителям было сложно усидеть на месте. В четвертьфинале его соперником стал Ценд-Очир из Монголии, а победа над иранским дзюдоистом Мухаммадом Мухаммади обеспечила ему выход в финал, где его ждала встреча с действующим чемпионом Соичи Хашимото. Ан получил высшую оценку "иппон" и стал новым чемпионом мира. Он не скрывал своей радости. Ан получил желанную награду из рук президента федерации дзюдо Азербайджана Ровнага Абдуллаева.

Майорова Марина
Ан ЧангримМайорова МаринаМеждународная федерация дзюдо

Ан Чангрим, чемпион мира в категории до 57 кг: "Я начал заниматься дзюдо, потому что хотел стать чемпионом мира. Путь на вершину был непростым. Даже сейчас я не могу поверить в то, что это действительно произошло. После Азиатских игр 2018 года для меня настали сложные времена, но мне удалось преодолеть все преграды, и я победил сегодня, в том числе, и благодаря испытаниям прошлого".

Хидаят Гейдаров порадовал местных болельщиков и положил в копилку сборной Азербайджана первую медаль. Среди зрителей был и президент республики Ильхам Алиев.

Гейдаров был счастлив, этот момент навсегда запомнится и ему, и азербайджанским поклонникам дзюдо, у которых появился новый кумир.

Майорова Марина
Хидаят ГейдаровМайорова МаринаМеждународная федерация дзюдо

Ещё одно важное событие для любителей дзюдо из Азербайджана: двукратный чемпион параолимпийских игр Ильхам Закиев получил 7 дан из рук спортивного директора международной федерации дзюдо Владимира Барты.

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