Чемпионат мира по дзюдо в Баку: день долгожданных побед

В третий день чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку, лучшей в категории до 57 кг стала Цукаса Йошида. В финальном поединке её соперницей была британка Некода Смит-Дэвис.

Йошида понимала, что не готова снова проиграть в двух шагах от чемпионского титула и сделала всё возможное, чтобы получить две оценки "вадза-ари" и взять реванш за прошлогоднее поражение в финале.